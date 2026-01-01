От Кюстендил започва пролетта. През 2026 година градът ще разтвори източната порта на хълма в Хисарлъка, за да премине през нея първият пролетен лъч и да разцъфне градът по-красив от всякога - този март Кюстендил отбелязва 60 години от създаването на един от най-обичаните конкурси за красота в България - изборът на Девойка „Кюстендилска пролет“.

Шест десетилетия традиция, емоция и символика, които превръщат младостта, вярата и надеждата в жив образ на настъпващата пролет. Празничното начало е на 14 март от 19.00 часа, когато под светлините на прожекторите четиринадесет прекрасни кюстендилски момичета ще представят красивото бъдеще на града, съобщиха организаторите.

Водещ на вечерта ще бъде харизматичният Драгомир Драганов, който ще поведе публиката през духа и магията на емблематичния спектакъл, съчетаващ традиция и модерност вече шест десетилетия.

14 момичета ще участват в конкурса „Кюстендилска пролет“ 2026

Музикалната програма обещава истински празник за сетивата с участието на един от най-великолепните гласове на България - Михаела Маринова. На сцената на площад „Велбъжд“ ще бъде представена музикалната и танцова гордост на Кюстендил - публиката ще се радва на кюстендилските таланти Симона Петрова-Мона, Петя Миленова, Александра Борисова, Трио „Идна“, Танцов ансамбъл „Осогово“ и Вокална група „Калпазани“.

Юбилейната „Кюстендилска пролет“ 2026 не е просто конкурс - тя е продължение на хилядолетна традиция, вплитаща вяра, настроение, споделена радост и много цвят.

Всичко това ще можете да видите събрано във фото-документалната изложба, посветена на шестте десетилетия съхранена традиция, която ще бъде представена в централната градска част по време на пролетните празници.

Традиционно по време на пролетните тържества храмът на Майстора събира творчеството на кюстендилските художници в навечерието на официалния празник на град Кюстендил.

На 19 март от 17:30 часа в Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ ще бъде открита изложбата „Кюстендилска пролет“, представяща вдъхновението на местните творци.

Също на 19 март, от 19:00 часа, сцената на Общинския драматичен театър ще оживее с концерт-спектакъла „Песни, танци и приказки. Българският фолклор през очите на децата“ със специалното участие на Радостина Николова, Стоян Петков и Денислав Низамски - една цветна феерия от нови песни, танцови сюити и оригинални фолклорни хореографии.

Кулминацията на празненствата е на 21 март - официалният празник на града. В 11:00 часа централният площад отново ще събере жители и гости, а водещ и изпълнител ще бъде кюстендилецът Кристиян Янкулов.

След тържествения молебен, който ще бъде отслужен на пл. Велбъжд“ новоизбраните девойки ще приемат символите на града от своите предшественички - хлябът, плодовете и водата - богатствата на Кюстендил.

В 12.00 часа концертът „Нови звуци на българския фолклор“ ще представи съвременен прочит на традицията с участието на музикалните изпълнители Ива и Велислава Костадинови и Теодора и Иван Паланов.

В 12:30 часа ще започне възроденото през 2024 година празнично шествие до хълма „Хисарлъка“. Под звуците на Професионалния духов оркестър Кюстендил общоградското шествие ще поведат девойките - символ на пролетта.

На сцена „Базиликата“ в Хисарлъка пролетното момиче ще отправи своето послание за здраве и благоденствие. Празничният ден ще бъде озарен от гласа на Мария Чакърдъкова, която ще донесе неподправената магия на българския фолклор.

Големият финал е вечерният концерт от 19:00 часа на площад „Велбъжд“ с участието на Владимир Ампов-Графа и група „+359 РОК*78“ 🎸 (Етиен Леви - Пиано, вокал; Оги Цолов- Вокал, китара; Тома Здравков - вокал; Йордан Стаменков - ударни; Стефан Стефанов - китара и Николай Цветков - бас китара) - обещание за силна емоция, модерно звучене и истински празничен заряд.

На 21 и 22 март „Живите места в Кюстендилско“ представят алея на занаятите, с която ще накарат всеки посетител да се влюби в творческата атмосфера на града и да се потопи в едно пълноценно, вълнуващо и оставящо душевна следа преживяване.

На площад „Велбъжд“ ще бъде открита цветната изложба „60 години избор на Девойка „Кюстендилска пролет“, която проследява историята и развитието на конкурса през годините.

Жителите и гостите на Кюстендил ще имат възможност да разгледат подбрани фотографии и архивни материали, представящи значими моменти и любопитни факти от шестдесетгодишната традиция на един от най-старите и престижни конкурси за красота в България. Потопете се в традицията, бъдете част от магията „Кюстендилска пролет“ 2026.

🔗 Цялата информация за събитието ще откриете на официалната страница на празника „Кюстендилска пролет“: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556665349214 и на страниците на: Отдел "Култура и духовно развитие", Община Кюстендил и Visit Kyustendil .

Събитията се организират от Община Кюстендил с подкрепата на културни институции и творчески организации.

Вижте момичетата, които ще се борят за титлата в пълния им блясък

№ 1 - Рая Радославова Цонева

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като човек, изпълнен с много енергия и мечти - жизнена и усмихната, но същевременно интелигентна и винаги готова за нови предизвикателства.

Кюстендилска пролет

Обича да бъде сред хора, с които да споделя както шумни и забавни моменти, така и тихи и смислени разговори. Мечтае да става по-силна, по-осъзната и по-уверена с всеки изминал ден.

№ 2 - Виктория Бисерова Аксентиева

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна, усмихната и борбена.

Кюстендилска пролет

Обича да изразява себе си чрез рисуване, както и да бъде сред природата с приятели и близки. Мечтае бездомните животни да намерят любящ дом, в който да бъдат обгрижвани.

№ 3 - Теодора Славкова Начева

Тя е на 17 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като искрен, креативен и упорит човек.

Кюстендилска пролет

Обича да чете, да слуша музика и да се разхожда сред природата. Мечтае да посети дестинацията на мечтите си и един ден да създаде здраво и щастливо семейство.

№ 4 - Мария Ивайлова Димова

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ЕГ „Д-р Петър Берон“. Тя се определя като амбициозна, целеустремена и борбена.

Кюстендилска пролет

Обича да готви, да пътува и да прекарва време със семейството и приятелите си. Мечтае за повече добри хора и всеки да намери своето щастие.

№ 5 - Каролина Руменова Шаркова

Тя е на 17 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като интелигентна, упорита и целенасочена.

Кюстендилска пролет

Обича да се развива и усъвършенства чрез образование, изкуство, спорт и четене, като цени подкрепата на своите близки. Мечтае животът ѝ да има смисъл - да помага на хората, да създаде щастливо семейство и да се реализира като строителен инженер.

№ 6 - Александра Красимирова Лескова

Тя е на 18 години и е възпитаничка на ПГИМ „Йордан Захариев“. Определя себе си като искрена, грижовна и амбициозна.

Кюстендилска пролет

Обича да пътува, да помага на хората и да прекарва време със семейството си. Мечтае да стане криминалист и да работи в името на справедливостта.

№ 7 - Страхимира Георгиева Златкова

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като упорита, отговорна и креативна личност.

Кюстендилска пролет

Харесва да бъде опора за хората около себе си. Мечтае да изгради кариера в графичния дизайн.

№ 8 - Андреа Ивайлова Шопска

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като находчива, социална и усмихната.

Кюстендилска пролет

Народните танци са нейната страст. Интересува се от интериорен дизайн и изработване на украси. Мечтае да превърне креативността си в нещо реално и красиво.

№ 9 - Габриела Бисерова Ненова

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна, позитивна и със силен характер.

Кюстендилска пролет

Обича спорта, който я зарежда с енергия. Мечтае за щастливо и сплотено семейство.

№ 10 - Ивана Валериева Тодорова

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като целеустремена, общителна и усмихната.

Кюстендилска пролет

Обича да пише есета, да учи езици и да прекарва време с близките си. Мечтае да стане ветеринар и да помага на животни в нужда, както и да обиколи света и да изгради здраво семейство.

№ 11 - Магдалена Тонева Колева

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ЕГ „Д-р Петър Берон“. Тя се определя като борбена и позитивна личност.

Кюстендилска пролет

Обича да се развива и да учи нови неща. Мечтае да изгради име, което се свързва със стойност и характер.

№ 12 - Симона Росенова Николова

Тя е на 17 години и е възпитаничка на ЕГ „Д-р Петър Берон“. Определя себе си като любезна, грижовна и отзивчива.

Кюстендилска пролет

Обича да прекарва време сред природата и близките си. Мечтае за свят, в който хората се разбират и уважават взаимно.

№ 13 - Янина Калинова Манчева

Тя е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна и креативна личност.

Кюстендилска пролет

В свободното си време обича да излиза с приятели и да твори, като гримьорството е нейният начин на изразяване. Мечтае да се развива успешно и да обикаля света.

№ 14 - Габриела Стефанова Кирилова

Тя е на 17 години и е възпитаничка на ЕГ „Д-р Петър Берон“. Тя се определя като нежна по сърце и целеустремена в мечтите си.

Кюстендилска пролет

Обича да чете, да се развива и да прекарва време с хората, които обича. Мечтае да стане акушер и да помага за появата на нов живот.