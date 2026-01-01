През тази година в конкурса за избор на девойка „Кюстендилска пролет“ ще участват общо четиринадесет момичета, съобщиха от общинския отдел „Култура и духовно развитие“ в Кюстендил.

Финалистките са определени след кастинг, в който са се включили 29 кандидатки от различни училища в града на възраст между 16 и 18 години.

Участничките в кастинга за предстоящото издание на един от най-старите конкурси за красота в страната са били оценявани по различни критерии. Сред тях са визия и естетическо присъствие, стойка, походка и движение, обща култура и комуникативност, артистичност и излъчване, уточниха от общинския отдел.

Оттам допълниха, че конкурсът за избор на девойка – символ на града, както и на двете ѝ подгласнички, ще се състои на 14 март. Спектакълът ще започне в 19:00 часа на централния площад „Велбъжд“.

Изборът на девойка „Кюстендилска пролет“ е част от традицията на официалния празник на града със същото име. Той се отбелязва в деня на пролетното равноденствие – 21 март, който съвпада със старото честване на паметта на светите Четиридесет мъченици.

Конкурсът за девойка „Кюстендилска пролет“ с две подгласнички е патентован в Патентното ведомство на България и е първият конкурс за красота в страната. Първото му издание е проведено през 1966 година.