Ключово иранско ядрено съоръжение в Натанз беше мишена на израелски и американски атаки, заяви днес ирански висш дипломат, цитиран от ДПА.

Реза Наджафи, представител на Техеран в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена, съобщи пред журналисти, че ударите са били нанесени вчера.

Израел и САЩ бомбардираха съоръжения, свързани с ядрената програма на Иран, през юни миналата година, включително Натанз, където има завод за обогатяване на уран. Технологията може да се използва както за производство на ядрено гориво, така и за ядрени оръжия. Иран твърди, че използва ядрената програма само за мирни цели и не се стреми към създаването на ядрена бомба.

По-рано днес генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви на извънредно заседание на управителния съвет на атомната агенция във Виена, че няма индикации при израелските и американските удари срещу Иран да са поразени каквито и да е било ядрени съоръжения, отбелязва Ройтерс.

"Нямаме информация някое от ядрените съоръжения [...] да е било повредено или ударено", заяви Гроси пред 35-членния управителен съвет на МААЕ.

"Усилията за установяване на контакт с иранските ядрени регулаторни власти [...] продължават, но досега няма отговор", допълни той.