Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че отменя насроченото за днес изнесено заседание на министрите по европейските въпроси заради инцидента с ирански дрон снощи. Предвиждаше се в срещата да участват също представители на Европейската комисия и Европейския парламент, както и на Великобритания, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Отмяната на срещата е свързана с несигурността за гражданските полети в района. Предвиждаше се министрите да обсъдят предложението за следващия седемгодишен европейски бюджет, действията срещу дезинформацията и разширяването на ЕС. В дневния ред се уточнява, че представители на страните, стремящи се към присъединяване, също са били поканени и сред тях са били представители на Украйна и Молдова.

Срещата ще се състои на по-късна дата, уточни Кипърското председателство.