Партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г.

„Регистрирахме се самостоятелно като партия с подписка, подписана от 12 222 наши сподвижници, подкрепящи партията. Това е израз на подкрепа, на разбиране за нашата работа през последните месеци. Това е израз на готовността на всички структури на партията да работят за изборите и най-вече – израз на приемането на работещия диалог между цялата наша партия и хората, които желаят да бъдат в такъв диалог“, заяви Искра Михайлова, заместник-председател на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“.

„Тръгваме с това самочувствие – хората ни разбират, хората ни подкрепят, ние ще направим позитивна кампания за позитивното бъдеще на България“, добави тя.

На въпрос каква кампания очакват, предвид че правителството падна след многохилядни протести, Михайлова каза, че пристъпват към кампанията с позитивизъм, защото проблемите на хората не трябва да се преекспонират, за да се спекулира с тях, а трябва да бъдат решавани. „Това е нашият подход“, допълни заместник-председателят на ДПС.

„Няма политик, който да не чува гласа на български гражданин, но въпросът е дали някой политик има избираемост в чуването. Ние нямаме, защото ние чухме хилядите, десетки и стотици хиляди хора, които казаха: „Ние искаме стабилност“. Имаше и това“, каза Искра Михайлова.

На въпрос дали ДПС се опасява, че магазините за хората могат да бъдат затворени, заместник-председателят на ДПС коментира, че ако служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов направи и това, му пожелава успех в бъдеще. Магазините за хората са успешна инициатива, те работят, хората пазаруват в тях. Те са планирани като дългосрочна програма, който се опитва да спекулира с тях, това е негов проблем, допълни Михайлова.

Попитана относно искането на „Възраждане“ за спешно заседание на Народното събрание заради ескалацията на напрежение в Близкия изток и къде се намира лидерът на ДПС Делян Пеевски, Искра Михайлова призова колегите от която и да е политическа сила да спазят правилника на НС и да внесат искането си за заседание. Тогава ние ще решим, добави тя. „Що се отнася до това какво ни притеснява и какво не, имаше изявление на нашия лидер Делян Пеевски, който е тук, в чудесно здраве. Поздравява ви, както ни пожелава успех на всички нас. Той вече излезе с изявлението, че в такава ситуация само обединението и чувството за отговорност може да изведе ясната позиция на България. Той е държавник и мисли като държавник, и държи да се изгради позицията на България, така че ние сме зад неговите думи“, каза Искра Михайлова.