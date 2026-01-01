Националният празник 3 март и 148-ата годишнина от Освобождението на България ще бъдат отбелязани с участието на представителни военни формирования в ритуалите в страната. В София министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия ще участват в тържествената церемония по издигане на Националното знаме на Република България на 3 март от 11.00 ч. пред Паметника на Незнайния войн. В ритуала ще участват формирования от Националната гвардейска част. По време на изпълнението на националния химн ще бъде произведен салют от 20 артилерийски залпа.

От 12.00 ч. пред сградата на Администрацията на Президента на Република България ще се проведе тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

С тържествен водосвет бяха осветени бойните знамена на Българската армия (СНИМКИ)

На 3 март от 18.30 ч. на площад „Народно събрание“ в София ще се състои тържествена проверка (заря) в чест на Националния празник. Провеждането на ритуала се организира от Националната гвардейска част. В него ще участват и военнослужещи от Съвместното командване на силите и от Военновъздушните сили. Командващ тържествена проверка (заря) ще бъде бригаден генерал Стоян Шопов – началник на щаба на Сухопътните войски.

В строя ще бъдат знамената-светини, символ на най-възвишените традиции и добродетели на българското войнство: Самарското знаме, Щандарт на Първи конен полк, Знамето на 15-и пехотен Ломски полк, Знаме на 13-ти пехотен Рилски полк, Знаме на 25-и Драгомански полк, Знаме на 30-ти пехотен Шейновски полк, Знаме на Шести пехотен Търновски полк, Знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк.

Представителни военни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили (ВМС), Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка ще участват в тържествените церемонии за Националния празник и в ритуалите по отдаване на почит и полагане на венци и цветя пред паметниците на загиналите за Освобождението, които ще се проведат на 2 и 3 март в различни градове в страната.

На 2 март тържествена проверка (заря) ще се проведе в Казанлък и Сопот от 18.00 ч., с участието на военнослужещи от 61-ва механизирана бригада – Карлово, и в Провадия – от 18.30 ч. с участието на военнослужещи от ВМС и ВВМУ.

Военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествата на връх Шипка на 3 март от 11.30 ч.

В Пловдив тържествената проверка (заря) ще бъде проведена от Съвместното командване на специалните операции от 18.30 ч. на 3 март на площад „Централен“. В нея ще участват и представителни блокове от Сухопътните войски и ВВС.

Представителни формирования от Националния военен университет „Васил Левски“ ще участват в тържествените чествания във Велико Търново на 3 март. Тържествената проверка там ще започне от 19.00 ч. на площад „Цар Асен I“.

Личен състав от формированията на ВМС и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще участва в тържествената проверка (заря) от 19.30 ч. на площад „Антон Новак“ във Варна.

С тържествени проверки на 3 март Националният празник ще бъде честван и в Плевен от 18.30 ч., Шумен – 18.30 ч., Белене - 19.00 ч., Сандански - 18.00 ч., Дългопол – 18.30 ч.

Само на 3 март в Националния военноисторически музей посетителите ще имат възможността да видят оригиналното знаме – първообраз на българския трибагреник, един от най-ценните символи на държавността. Светинята, която рядко напуска фондохранилището, ще бъде експонирана специално и само на Националния празник, когато Музеят ще работи с обичайното си работно време от 10.00 до 17.00 часа и входни такси