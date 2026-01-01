Традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия ще бъде отслужен днес, 6 януари, във всички населени места с военни формирования.

В София тържественият ритуал започна в 11.00 часа пред Паметника на незнайния воин. Присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Богоявленският водосвет се отслужи от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в съслужение със свещеници от Българската православна църква.

Президентът Румен Радев прие почетния строй на представителните части на Българската армия и положи венец пред паметника на Незнайния воин.

На церемонията присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян и народни представители също присъстваха на водосвета на бойните знамена в София.

В ритуала участват знамената-светини на Тринадесети пехотен Рилски полк, Петнадесети пехотен Ломски полк, Двадесет и трети пехотен Шипченски полк, Тридесети пехотен Шейновски полк, Шести пехотен Търновски полк, Двадесет и четвърти пехотен Черноморски полк, Двадесет и пети пехотен Драгомански полк и щандартът на Първи конен полк, както и бойните знамена на Националната гвардейска част, Военната академия „Г. С. Раковски“, военните формирования 44 510 – София, 22 320 – Божурище, 28 860 – Горна Малина, 24 900 – Враждебна и на представителните знамена на видовете въоръжени сили.

Националната служба за охрана въведе мерки за сигурност на празничния водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия.

Граждани имаха достъп до събитието през два пункта за проверка - при ул. „Раковска“ и ул. „Оборище“ и при южната страна на храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Служителите на НСО извършваха проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите бяха проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, не бяха допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също е ограничен.