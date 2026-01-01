/ iStock/Getty Images

Няколко експлозии бяха чути рано тази сутрин в Йерусалим, след като отекнаха предупредителни сирени за ракети, изстреляни от Иран срещу Израел, съобщиха журналисти от Франс прес.

Експлозиите са били чути към 07:00 часа българско време.

Взривове са чути и в региона на Тел Авив.

Сирените отекнаха в Йерусалим още веднъж към 07:40 часа българско време.

Засега не се съобщава за ранени при сутрешните атаки.

