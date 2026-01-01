Няколко експлозии бяха чути рано тази сутрин в Йерусалим, след като отекнаха предупредителни сирени за ракети, изстреляни от Иран срещу Израел, съобщиха журналисти от Франс прес.
Експлозиите са били чути към 07:00 часа българско време.
JUST IN: A huge explosion has been recorded in Tel Aviv; reports say this is the “big one.”— Dissident Wire (@DissidentWire) March 2, 2026
Follow: @DissidentWire pic.twitter.com/tkTncPyVn4
Взривове са чути и в региона на Тел Авив.
Сирените отекнаха в Йерусалим още веднъж към 07:40 часа българско време.
🇮🇱🇮🇷Israel- US, Iran war— WarMapper🇺🇸 (@CKMapss) March 2, 2026
- Day 2
- Iran drone/ missile strikes hit Tel- Aviv, Jerusalem, Bet Shemesh, Erbil, Al- Taqaddum airbase, Ali Al Salem airbase, Riyadh, Bahrain, USS Abraham Lincoln, Doha, Abu Dhabi, Zayed port, offshore oil platforms, Israeli embassy in UAE, Dubai,… pic.twitter.com/MT3DAtYJFE
Засега не се съобщава за ранени при сутрешните атаки.