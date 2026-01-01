Приемам изключително отговорно новото предизвикателство. Искам да помогна с идеи за спорта в България. За времето, с което разполагам, може да има ефект към по-добро развитие на българския спорт. Това заяви в ефира на NOVA Димитър Бербатов, който беше назначен за съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния премиер Андрей Гюров.

Бербатов призна, че предварителното предложение към него е било за поста спортен министър, но той има много ангажименти с участие в различни фирми, а освен това пътува постоянно.

„Затова се стигна до решението, за да бъда полезен, да бъда съветник”, каза той.

Същевременно сега очаква да се запознае как работи администрацията на МС, как се взимат решенията.

Димитър Бербатов официално стана съветник на премиера Гюров (СНИМКИ/ВИДЕО)

„Завършил съм спортен мениджмънт, но на терен е друго”, казва Бербатов.

„Спортът трябва да е национален приоритет”, смята той.

Бербатов заяви, че започва задълбочено проучване във федерациите за проблемите, пред които са изправени. Утре ще бъде изпратено писмо, подписано от служебния премиер и от него като съветник, до всички председатели.

„Искаме да подскажем, че държавата е тук", каза той.

Кариерата на Бербатов започва в ЦСКА София, преминава през „Байер Леверкузен” и достига своя пик в Англия с „Тотнъм Хотспър” и „Манчестър Юнайтед”. С „червените дяволи“ той печели две титли на Висшата лига и Купата на лигата. Той е рекордьор със седем награди „Футболист на годината на България“ и води класацията на голмайсторите за националния отбор с 48 попадения. Бербатов обяви края на футболната си кариера на 19 септември 2019 г.