Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, обяви в ефира на БНТ, че създаденото от него гражданско движение „Сияние“ ще участва в изборите като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще се казва „Сияние“.

Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и кауза, каза Попов. Това ще бъде една кауза, няма да е политика, заяви той. За решението си Попов коментира, че практически няма избор, защото политиците не желаят да го чуят и да разговарят с него по проблемите, за които се бори.

Единствените партии, които се съгласиха да приемат нашата кауза, исканията ни, са „Волт“ и „Общество за нова България“. Тези хора не поставиха никакви искания. Казаха, че ще се отдръпнат назад и ще дадат думата и политическия инструмент в ръцете на гражданите, каза Попов. Те ще имат представители в листите, защото аз го поисках, за да може и те да носят отговорност, но ще бъдат доста ограничени. В листите ще бъде дадено предимство на неправителствените организации като „Ангели на пътя“, на нови лица и на млади хора, които не са обременени от системата, заяви Николай Попов.

Попов каза, че от днес в София започва да събира подписи за регистрация. Смятам, че това не е никакъв проблем, тъй като има много хора, които ме подкрепят. Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Ще видите представителна извадка на обществото в това движение, не хора, които ги свързва политиката, а които ги свързва каузата за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за трайна и видима промяна. Най-вероятно ще влезем в парламента, поне това показват намеренията на хората и това, което аз усещам лично. Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза оттам, заяви Николай Попов.