Япония се въздържа от пряка подкрепа за атаките на САЩ и Израел срещу Иран, като Токио продължава да събира информация за развоя на ситуацията в Близкия изток след убийството на дългогодишния Върховен лидер аятолах Али Хаменей, предаде Киодо.

Министър-председателката Санае Такаичи даде указания на министерствата и агенциите да анализират потенциалното въздействие на атаките върху морския и въздушния транспорт на страната, както и върху икономиката. Снощи тя обеща да гарантира безопасността на японските граждани в региона, но не изрази подкрепа или критика към атаките срещу Иран, започнати вчера от Израел и САЩ, дългогодишен съюзник на Токио. Техеран нанесе ответни удари.

Реакции след нападението на Израел и САЩ срещу Иран

По традиция Япония поддържа приятелски отношения с Иран, като счита стабилността в региона за жизненоважна. Осигуряването на безопасно преминаване на кораби, превозващи петрол и товари през Ормузкия проток между Персийския залив и Оманския залив, е важно за Япония, която е с ограничени ресурси.

В телефонен разговор с други членове на Г-7 външният министър Тошимицу Мотеги потвърди позицията на Япония, че подкрепя усилията на САЩ да разреши въпроса с ядрената програма на Иран "чрез диалог", съобщи министерството.