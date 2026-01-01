Мощни експлозии отекнаха днес за втори ден поред в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Иран започна да нанася вчера ответни удари, след като Израел и САЩ предприеха мащабна атака срещу Ислямската република.

Техеран оповести, че смята всички американски военни бази в региона за свои легитимни цели.

Ройтерс информира, че взривове са чути днес в района на Дубай, като се позова на свидетели.

Според АФП са били атакувани обекти в столиците на Бахрейн - Манама, и на Катар - Доха.

Също така Иран е предприел нова вълна от ракетни и дронови удари, насочени срещу американски военни бази в региона и срещу Израел, предаде АФП. Действията са представени като ответна мярка след мащабната атака, при която беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей.

Двадесет и седем американски бази в региона, както и военният щаб на Израел и комплекс на отбранителната индустрия в Тел Авив, са сред поразените цели, съобщи иранската държавна телевизия.