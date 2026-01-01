Служебният премиер Андрей Гюров публикува в профила си във Facebook информация в помощ на българите в региона на Близкия изток.

„Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация. Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерство на външните работи на Република България. Телефоните работят денонощно: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; имейл: crisis@mfa.bg; Факс: +359 2 870 71 37“, написа Гюров.

Важна информация за българите в региона на Близкия Изток

Служебният премиер посочва, че сънародниците ни могат да търсят съдействие и директно от най-близкото българско дипломатическо представителство. Важно е да знаете и нещо друго – ако в държавата, в която се намирате, няма български консул, имате право да потърсите помощ от консулските служби на друга държава от ЕС. Това е ваше право като европейски граждани, припомня Гюров.

„Още нещо важно: Ако сте в региона, помислете за регистрация в рубриката „Пътувам за“ на сайта на МВнР: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

„Отнема няколко минути, но може да бъде от голяма полза при нужда от връзка с вас. Моля, споделете тази информация, за да стигне до повече хора. Пазете себе си и близките си. Не сте сами“, пише още Андрей Гюров.