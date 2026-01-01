Израелската армия съобщи, че в момента осъществява масирано въздушно нападение "в сърцето" на иранската столица Техеран, предаде Ройтерс.

"Върховният лидер на Иран бе убит в широкомащабна операция на израелските военновъздушни сили", се казва още в изявлението на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) във връзка със смъртта на аятолах Али Хаменей.

По-рано днес израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че справедливостта е възтържествувала по повод кончината на върховния лидер.

Армията добави, че през изминалото денонощие военновъздушните ѝ сили са нанесли удари с широк диапазон, за да "разчистят пътя към Техеран".