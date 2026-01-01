„Продължаваме Промяната“ включва в листите си едни от най-ярките лица на протеста, както и хора с активна гражданска позиция. По време на най-масовите протести за последните 30 години се появи едно цяло ново поколение на площадите и разпознаваеми личности, които изразиха многократно своята нетърпимост срещу мафията и управленския модел на Борисов и Пеевски.

От поколението Gen-Z в листите на „Продължаваме Промяната“ влиза Малена Малчева. Тя е на 22 години и беше едно от водещите лица по време на масовите протести през декември месец. Към момента е студент по право в трети курс в Университета за национално и световно стопанство, както и работи в сферата на застраховането. Каква е мотивацията ѝ да влезе в надпреварата за парламент: „Взех решение да бъда част от листите на ПП поради факта, че младите хора биваме подценени - депутатите в Народното събрание следва да представляват народа, съответно, младите също заслужаваме своето място там. Вярвам, че всички млади хора носим в себе си жаждата за справедливост и съм готова да го покажа.“ Малена Малчева е съпредседател на „Младежи за Промяната“ от октомври 2025 г.

Друг представител на Gen-Z, който попада в листите на „Продължаваме Промяната“ е Александър Иванов, студент по право в Софийския Университет. На 6 декември 2025 г. той е сред учредителите на Обединение "Студенти против мафията". Тогава студентите и възпитаниците на Юридическия факултет на СУ заявиха: „Обединяваме се като поколение, което отказва да приеме за нормално да търпи задкулисието, безконтролната власт и институционалния произвол, олицетворявани от Делян Пеевски, Бойко Борисов и свързаните с тях лица!“ В интервю за Дарик радио Александър Иванов заяви: „Аз тук съм роден, искам и тук да умра. Аз не мога да си представя да напусна държавата, да напусна семейството си и да отида някъде другаде, при положение, че всичко, което аз имам, всички хора около мен, са тук, те не са в чужбина“.

Продължаваме промяната

Жана (Светлана) Осмак е българка от турски произход с активна гражданска позиция в социалните мрежи. „Българските турци не са това, което ДПС ги показва!“, казва Осмак, която отказва да бъде представлявана от санкционирания за корупция Делян Пеевски. В свое откровено изявление на протеста на 10 декември 2025 г. тя заяви: „Изморени сме държавата, в която сме родени, да ни е мащеха. Писнало ни е да ни използват като ферми за гласове и за защитна стена. Вместо интеграция ние получаваме социална кастрация“. Като българка от турски произход Жана (Светлана) Осмак казва: „Позволихме ви да откраднете миналото на нашите родители, но няма да ви позволим да откраднете бъдеще!“ Мотивацията да влезе в листите на ПП Осмак формулира така: „Сърцето и душата ми ме влекат към българските турци, искам да ги срещам и искам да ги представлявам. Да се чува техния автентичен глас в парламента.“

Продължаваме промяната

Марин Тихомиров е един от най-ярките говорители на ромската общност в последните години и непримирим борец за справедливост. Той беше един от говорителите на стохилядния протест на 10 декември 2025 г. в София. Каузата му е да убеди колкото се може повече представители на ромската общност да не продават гласа си. Марин Тихомиров казва: „Хората трябва да се активират и да гласуват масово, а партиите, които купуват гласове, да бъдат електорални джуджета и да загубят интерес да се занимават с политика.“

Продължаваме промяната

„Продължаваме Промяната“ включва в своята квота в листата на ПП-ДБ и Мартина Стефанова - дългогодишен активен участник в културния и обществения живот, носител на награда на Forbes Bulgaria, с над 10 години работа за опазването на стара София и създаването на защитената архитектурна зона КвАРТал. В началото на тази година тя извоюва победа за запазване на Амфитеатъра в София, подкрепена от близо 13 000 граждани за неговото официално придобиване от Министерството на културата. Като кандидат за народен представител тя ще отстоява силни политики за култура, образование и градска среда, поставяйки българската идентичност и културните ценности в центъра на общественото развитие.

Продължаваме промяната

Очаквайте в следващите дни да обявим имената на още нови стойностни хора, с които „Продължаваме Промяната“ ще подсили листите на ПП-ДБ на предстоящите избори.