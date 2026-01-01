Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски проведе телефонен разговор с външния министър на Израел Гидеон Саар.

По време на разговора двамата са направили анализ на актуалната обстановка в региона на Близкия изток. Основен акцент е била динамичната ситуация по сигурността и отражението ѝ върху чуждестранните граждани.

Саар е уверил Нейнски, че Тел Авив има готовност да окаже съдействие при необходимост от организиране на репатриране на краткосрочно пребиваващи в Израел български граждани.

Американският президент Доналд Тръмп вчера сутринта потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Ислямската република извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

Израелската и американската операция в Иран предизвикаха многовекторен ирански отговор, засегнал и страни, които не са преки участници в конфронтацията. Това са Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудитска Арабия, Оман, Бахрейн, Йордания и Ирак.

В Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров свика вчера заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.