Пред сп. The Atlantic президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новото ръководство в Иран иска да разговаря с него и че той възнамерява да го направи.

„Те искат да говорят и аз се съгласих да говоря, така че ще разговарям с тях. Трябваше да го направят по-рано. Трябваше по-рано да дадат това, което беше много практично и лесно за изпълнение. Чакаха твърде дълго“, каза Тръмп.

Държавният глава отбеляза, че някои от иранците, участвали в преговорите през последните седмици, вече не са живи.

„Повечето от тези хора ги няма. Някои от хората, с които водехме преговори, ги няма, защото това беше голям, това беше сериозен удар. Трябваше да го направят по-рано (...) Можеха да постигнат сделка. Трябваше да го направят по-рано. Опитаха се да хитруват прекалено много“, допълни той.

Бившият президент на Иран загина при израелско-американски въздушен удар

Малко по-късно пред "Си Ен Би Си" Тръмп заяви, че военните операции в Иран "изпреварват графика".

В интервю за друга американска телевизия - "Фокс Нюз", държавният глава каза, че от началото на вчерашните удари са убити 48 ирански лидери.

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме - 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп.

По-рано днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, съобщи, че досега има трима убити американски войници и петима тежко ранени.