Камион се запали на магистрала "Марица".

Временно е ограничено движението при км 84 на автомагистралата - в посока Пловдив.

Все още не е известна причината за запалването. Вероятно става дума за техническа неизправност.

Организиран е обходен маршрут, докато горещият автомобил бъде отстранен и платното свободно за движение. Обходният маршрут е от отбивката към Свиленград-Любимец - АМ "Марица".

На място има екип на полицията, който регулира движението. АПИ отправят апел към шофьорите да бъдат внимателни на пътя.