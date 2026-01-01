Ескалацията на напрежението между Израел, САЩ и Иран доведе до сериозни смущения във въздушния транспорт в Близкия изток и масови промени в полетните разписания. Заради затварянето на въздушното пространство над Израел редица авиокомпании, сред които отмениха полети до ключови дестинации в региона, поставяйки безопасността на пътниците като основен приоритет.

Спират полети от и до Израел, включително от български летища

Wizz Air

Wizz Air потвърждава, че във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, авиокомпанията преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.



Поради продължаващата ситуация със сигурността в региона, полетите от и до Саудитска Арабия са преустановени до 7 март включително, информират от Wizz Air.

Авиокомпанията следи отблизо развитието на събитията и поддържа постоянен контакт с местните и международните власти, агенциите за авиационна безопасност, органите за сигурност и съответните правителствени институции. Оперативните решения ще бъдат подлагани на постоянен анализ, като полетното разписание може да бъде допълнително коригирано в зависимост от развитието на ситуацията.



Безопасността и сигурността на пътниците, екипажа и флотилията остава най-висок приоритет за Wizz Air. „Осъзнаваме евентуалното неудобство, което тези промени могат да причинят, и благодарим на нашите пътници за проявеното разбиране. Пътниците със засегнати резервации ще бъдат потърсени директно и ще получат подробна информация относно възможните опции пред тях“, пишат от авиокомпанията.

Bulgaria Air

Поради извънредната ситуация в Близкия Изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на авиокомпания “България Еър” до/от Тел Авив са анулирани до 2 март 2026 г. включително.

Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран тази сутрин (28 февруари) и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети.

Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 2 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.

За актуални новини следете страниците на авиокомпанията в социалните мрежи, както и официалния сайт www.air.bg.

Настоящата ситуация с въздушния транспорт в Близкия изток е пряк резултат от ескалацията на напрежението в региона. На 28 февруари възникна ескалация на напрежението между Израел и Иран. Тази ситуация незабавно предизвика верижна реакция в авиацията. Като пряка последица, летищните власти в Израел предприеха действия, които доведоха до затварянето на въздушното пространство над страната за граждански полети.