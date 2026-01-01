Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран в необходимостта от връщане на масата на преговорите и отказ от ядрената му програма и програмата за развитие на балистични ракети, както и от спиране на подкрепата за руската военна агресия срещу Украйна. Това е заявила служебният външен министър Надежда Нейнски при участието си в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“ на 1 март, на което е обсъдена ситуацията в Близкия изток, съобщава пресцентърът на МВнР.

Нейнски е подкрепила провеждането на съвместно заседание на министрите на външните работи на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива. Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация, е подчертала Нейнски.

Министрите на външните работи са изразили силно безпокойство от ескалацията на военните удари в региона и последиците за регионалната и европейската сигурност. Била е изразена силна подкрепа за партньорите на ЕС в Залива след ударите на Иран. Потвърдена бе необходимостта от спазване на принципите на международното право и Устава на ООН, посочват от МВнР.

Участниците във видеоконферентната среща са подчертали, че Иран трябва да се върне на масата на преговорите, както и да изпълни всички задължения по линия на Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

Министрите са обменили информация относно проведените до момента дипломатически контакти със страните от региона и са се ангажирали да продължат тясната координация помежду си, включително по отношение на сигурността на европейските граждани и тяхната евакуация.

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е починал, заяви на 1 март президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), предадоха Ройтерс и ДПА. На 28 февруари САЩ и Израел започнаха широкомащабни удари срещу цели в Иран. По данни на израелската армия при атаките са били убити висши ирански представители, сред които министърът на отбраната и ръководителят на „Ислямската революционна гвардия“.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски разговаря на 1 март по телефона с външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар, с външния министър на Държавата Кувейт шейх Джара Джабер Ал-Ахмад Ал-Сабах, и с вицепремиера и външен министър на Хашемитско кралство Йордания Айман Сафади, съобщиха от МВнР. Тя взе участие и в неформална среща на външните министри на държавите членки на Европейския съюз, която се състоя онлайн.