На 1 януари 2026 г. еврото ще се превърне в официалната парична единица в страната.

Как ще се превалутират цените от левове в евро и как ще се закръгляват сумите

Точни правила определят начина, по който цените в левове се изчисляват и изписват в евро в условията на двойно обозначаване, което ще продължи до 8 август 2026 г.

Основният принцип при превалутирането е, че числовата стойност на цената в левове се разделя на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изписан с всичките пет знака след десетичната запетая. Официалният валутен курс е 1 евро = 1,95583 лева, като той е неотменимо фиксиран в Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 относно обменния курс към еврото за България.



Закръгляване по стандартно математическо правило



След превалутирането получената сума в евро се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва въз основа на третия знак – когато той е по-малък от пет, вторият знак остава непроменен, а когато е равен или по-голям от пет, вторият знак се увеличава с една единица.



Тези правила са задължителни за всички търговци и важат за стоки и услуги, чиито цени се обозначават едновременно в левове и евро.



Еднакво изписване на цените и валутите



В периода на двойното обозначаване, който ще продължи до 8 август 2026 г., цените в левове и евро трябва да се изписват в непосредствена близост една до друга. Изискването е те да бъдат ясно видими, четливи и изписани с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, включително обозначението на валутата.

Без необосновано поскъпване



Правилата изрично задължават търговците да формират цените си добросъвестно и прозрачно. Всяко увеличение трябва да бъде обосновано с обективни икономически фактори – като документируеми промени в разходите за производство, доставка, съхранение и продажба, нормативни промени или извънредни обстоятелства, които оказват пряко влияние върху себестойността.



Двойна информация и на касовия бон



Крайната сума, която потребителят заплаща, също се изписва едновременно в левове и евро върху фискалния или системния бон, което дава възможност за лесна проверка на коректността на превалутирането.



Публичност на цените за големите търговци



До края на периода на двойното обозначаване търговците на дребно с оборот над 10 млн. лв. ще публикуват ежедневно на интернет страниците си индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница. Въз основа на тази информация Комисията за защита на потребителите ще поддържа публичен онлайн портал с актуални данни за цените.