Мощният, дрезгав баритон на Дейвид Дрейман е един от най-разпознаваемите гласове в съвременния метъл. Като фронтмен на групата Disturbed той стои зад някои от най-големите хитове на бандата – „Down with the Sickness“, „Stupify“, „Indestructible“ и „Inside the Fire“. Но историята му далеч не започва на сцена – тя започва в строго религиозна среда, преминава през лични трагедии и дори през момент, в който самият той е на крачка от смъртта. Поводът да погледнем към живота на изпълнителя е, че в петък той навърши 53 г.

От религиозно образование към рок сцена

Дейвид Майкъл Дрейман е роден на 13 март 1973 г. в Бруклин, Ню Йорк, в еврейско семейство. Родителите му го изпращат в ортодоксални религиозни училища, защото вярват, че той може да стане равин. Като тийнейджър той прекарва много време и в Израел и дори е обучен като хазан – човекът, който води молитвите в синагогата.

Самият Дрейман по-късно признава, че строгата религиозна среда го кара да се бунтува. В едно от училищата дори е изгонен, защото, по собствените му думи, „просто искал да бъде нормален тийнейджър“.

Лични трагедии и опасен поврат

Младостта му обаче не е лесна. Когато е на 12 години, баща му влиза в затвора за финансово престъпление – събитие, което силно разтърсва семейството.

Най-тежкият период идва малко след завършването на гимназия. На 18 години Дрейман преживява драматична любовна история – приятелката му, зависима от хероин, се самоубива. Трагедията го тласка към наркотиците и на Нова година през 1992 г. той самият прави опит за самоубийство.

По-късно разказва, че се събужда почти замръзнал под паркирана кола. Това преживяване се превръща в момент на пълна промяна – той се отказва от наркотиците и започва нов етап от живота си.

Почти юрист, но съдбата го отвежда в метъла

След този период Дрейман се връща към образованието. Завършва Loyola University Chicago със специалности политология, философия и бизнес администрация и дори обмисля кариера като адвокат.

Самият той обаче осъзнава, че единствената правна област, която го привлича, е наказателното право. И решава, че не иска да „печели пари, защитавайки престъпници“. Вместо това започва работа в здравна институция и по-късно дори управлява собствено лечебно заведение.

Музиката обаче вече го влече.

Случайна обява, която променя всичко

През 1996 г. Дрейман попада на обява на млада чикагска група, която търси вокалист. След прослушване той получава мястото – и групата скоро сменя името си на Disturbed.

Китаристът Dan Donegan по-късно си спомня, че още в първите минути на прослушването Дрейман започнал да импровизира мощни мелодии, които „буквално накарали всички да настръхнат“.

Останалото е история. С неговия характерен „перкусионен“ начин на пеене и агресивен баритон, Disturbed се превръщат в една от най-популярните метъл групи на 2000-те. През 2006 г. Дрейман е включен в класацията на списание Hit Parader за 100-те най-добри метъл вокалисти на всички времена.

Живот извън сцената

По време на паузата на Disturbed между 2011 и 2015 г. той създава страничния проект Device, с който издава албум през 2013 г.

Личният му живот също често попада в медиите – той се жени за модел и актриса през 2011 г., има син, а след развод през 2023 г. отново се жени през 2025 г., като прави предложение директно на сцената по време на концерт на Disturbed.

Провокативен и извън музиката

Дрейман е известен и със силните си политически позиции. Той открито подкрепя Израел и не се колебае да влиза в остри спорове с други музиканти и активисти. Заради тези позиции дори е освиркван на концерт през 2025 г., но отговаря, че няма намерение да се извинява за убежденията си.

Днес, почти три десетилетия след като се присъединява към Disturbed, Дейвид Дрейман остава една от най-харизматичните фигури в тежката музика – човек, който е минал през религиозни училища, лични трагедии и професионални обрати, преди да се превърне в гласа на едни от най-емблематичните метъл песни на XXI век.