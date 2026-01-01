Разбиха организирана престъпна група за трафик на мигранти, съобщи главният комисар в ГД „Гранична полиция“ Антон Златанов в публикация в социалните мрежи. Част от задържаните са свързани със случая от курортното селище Лозенец, където миналата година беше открит микробус с 19 мигранти. Шофьорът скочи от превозното средство в движение в опит да избяга, застрашавайки живота на пътниците.

"След като бяхме по следите на поредния автомобил с укрити 5 мигранти (от Иран и Алжир), преминали от Турция в Гърция, а оттам - в България, контролирано и безопасно ги спряхме преди да влязат в София. Водачът е 34-годишен молдовец. Веднага наши предварително подготвени екипи влязоха и извършиха действия по разследването на три адреса в София, където бяха задържани трима сирийци, намиращи се на високо ниво в йерархията на престъпната група, на които са повдигнати обвинения и са задържани за 72 часа от наблюдаващия прокурор от СГП, под чийто надзор е операцията. Други трима от организаторите на нелегалния трафик - от Грузия, Молдова и Йордания, са задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване, тъй като се намират извън територията на страната (единият е и с наложена от нас забрана за влизане)", посочва Златанов и допълва, че грузинецът и молдовецът са били натоварени с набирането на шофьори за превоз на мигранти през страната.

Групата извършва престъпната си дейност от 2025 г. и в тази връзка са образувани множество досъдебни производства.

Работата по случая продължава.