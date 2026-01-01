Неправоспособен 17-годишен младеж е предизвикал катастрофа в село Долна Малина, след което е напуснал местопроизшествието, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 19:00 часа на 30 май в Районното управление в Елин Пелин.

Пристигналите на място полицейски служители установили, че лек автомобил е самокатастрофирал, като се е блъснал в бетонна ограда и метална порта.

18-годишен без книжка заби колата на баща си в крайпътна нива

Водачът на автомобила е напуснал мястото на инцидента веднага след катастрофата. В резултат на предприетите оперативно-издирвателни действия той е бил бързо установен от органите на реда. Оказало се, че зад волана е бил 17-годишен неправоспособен младеж.

Направените му тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.