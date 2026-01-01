Водач на товарен автомобил е с опасност за живота след тежък пътен инцидент на главен път I-1, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала около 14:10 часа на 30 май в района на 177-ия километър на главния път. Сигналът е подаден на телефон 112, след което на място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

По първоначални данни товарен автомобил се е блъснал в задната част на ремарке, прикачено към влекач.

Шофьорка е с опасност за живота след челен удар с товарен камион на Подбалканския път

При удара водачът на камиона е получил тежки наранявания. Той е транспортиран в болница с фрактури на ребра, носни кости и подбедрица. По информация на разследващите има опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за инцидента се изясняват.