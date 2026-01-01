Мъж пострада при скандал в заведение в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 31 май в заведение в село Жиленци е възникнал спор между две празнуващи компании каква музика да звучи в заведението, стигнало се до сблъсък, пострадал е 42-годишен гост на заведението.

В кюстендилската болница му е оказана помощ. Пристигналият на мястото на инцидента полицейски екип е установил, че в сблъсъка активно участие имат двама мъже - 20-годишен от Бобов дол и 40-годишен кюстендилец.

По случая се води разследване.