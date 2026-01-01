Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор с министър-председателя на Армения Никол Пашинян, по време на който двамата обсъдиха резултатите от заседанието на Висшия Евразийски икономически съвет, състояло се на 29 май в Астана. Това съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

Според информацията лидерите са обменили мнения по въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на икономическото сътрудничество в рамките на Евразийския икономически съюз (ЕАИС), както и по актуални теми от двустранния дневен ред.

По време на разговора руският президент е поздравил Никол Пашинян по случай рождения му ден и му е пожелал здраве и успех в държавната дейност. По-рано Кремъл съобщи, че по този повод до арменския премиер е била изпратена и поздравителна телеграма.

Телефонният разговор се провежда на фона на продължаващия диалог между Москва и Ереван по въпроси от регионално значение, както и на усилията за поддържане на икономическите връзки в рамките на Евразийския икономически съюз.

ЕАИС обединява Русия, Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан и има за цел да насърчава свободното движение на стоки, услуги, капитали и работна сила между държавите членки.