В Двореца на независимостта в Астана се състоя тържествена церемония за посрещане на президента на Русия Владимир Путин, пристигнал на официално посещение в Казахстан, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Путин беше посрещнат лично от президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев.

В чест на високопоставения гост самолети на ВВС на Казахстан изпълниха демонстрационен полет пред Двореца на независимостта, оставяйки след себе си следа в цветовете на руския национален флаг.

В главната зала на двореца се строи почетен караул. Токаев и Путин представиха един на друг членовете на официалните си делегации.

След това началникът на ротата на почетния караул отдаде приветствен рапорт, прозвучаха и националните химни на двете страни.

Токаев и Путин минаха по килима към държавното знаме на Казахстан, след това започна срещата на двамата президенти в тесен състав.

Очаква се двамата да обсъдят настоящото състояние и перспективите за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство и съюзническите отношения между Казахстан и Русия.