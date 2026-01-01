Две седмици след опустошителната градушка в Трявна, която проби покриви, унищожи автомобили и нанесе щети на обществени сгради, лекарите в местната болница продължават да работят под компрометиран покрив и сред течове в отделенията и поликлиниката.

Ледените късове с размерите на яйце нанесоха сериозни поражения на единственото лечебно заведение в града, а част от помещенията се нуждаят от спешен ремонт. На този фон директорът на болницата настоява за бърза държавна помощ и спешно финансиране, за да не се стигне до още по-сериозни проблеми при следващи валежи.

Междувременно медиците продължават да приемат пациенти и да работят в неприемливи условия. Как изглежда болницата след бедствието, достатъчна ли е помощта до момента и кога ще започне реалното възстановяване на щетите?

След щетите: Община Трявна настоява за спешно отпускане на средства за ремонт на болницата

„На 12 май градът беше ударен от градушка, която нанесе сериозни щети върху покривното пространство на болницата. Има дупки, големи колкото яйце. Поройният дъжд, който се изля в края миналата седмица, вече показа колко сериозни са щетите”, коментира в ефира на „Здравей, България” д-р Татяна Станчева, директор на МБАЛ „Теодоси Витанов”- Трявна.

По думите ѝ най-компрометирана е сградата на поликлиниката. „Там бяха наводнени и трите етажа, коридори, лекарски кабинети. На този етаж се намира и клинична лаборатория, там също течеше и имаше опасност за апаратурата, която е скъпоструваща. Ако тя даде дефекти, има опасност клинична лаборатория да спре дейността си временно”, предупреди директорът на лечебното заведение.

Тя заяви още, че при дъжда са протекли и две стаи в Отделението по вътрешни болести, като пациентите, настанени там, са били преместени. От думите ѝ стана ясно и, че има огромна липса на персонал в лечебното заведение.

Кметът на Трявна Денчо Минев също коментира, че пораженията след изсипалата се градушка са много големи. „В момента чувстваме безсилие. Имаме сключено споразумение с държавата още от 2024 година, тъй като предвидихме, че здравната инфраструктура е основен приоритет за града”, заяви той.

По думите му споразумението му е за енергийна ефективност на болницата, която включва ремонт и на покрива. „В момента имаме поет ангажимент от държавата. Ние трябва да знаем как да действаме, тъй като сумата е непосилна за община Трявна. Още повече, че работим в условията на липса на бюджет, а няма как да оставим течащи покриви”, коментира Минев.

„Няма точни изчисления колко би струвал ремонтът на покрива, но е голяма квадратура. Целият покрив е пострадал и това дава предпоставки за следващ въпрос - какво се случва с общинските болници и начинът, по който се финансират те? Има много хора, не само в Трявна, но и в съседните населени места, които биват обслужвани от болницата”, посочи той.

„На този етап няма опасност от затваряне на болницата, но финансовите показатели дават индикации, че държавата трябва да преосмисли статута на общинските болници”, беше категоричен Минев, който заяви и, че настоява за среща с регионалния министър.

