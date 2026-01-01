Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа повторно върнатото от кмета Васил Терзиев решение за строителството на 22-етажна сграда в район "Младост", както и предложение на групата на „БСП за България“ за отмяна на част от решение, свързано с фигурите от паметника „Паметник на Съветската армия“. В дневния ред е включено и предложение певицата Дара да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“, се посочва в дневния ред на СОС, публикуван в сайта на Столична община.

Първа точка в дневния ред е повторното обсъждане на решение на СОС, върнато от кмета Васил Терзиев. То е свързано с възлагане на действия за изменение на подробен устройствен план за имот в района на бул. „Ал. Малинов“ в ж.к. „Младост“. На 30 април СОС одобри учредяване на правото на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район „Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

Общинските съветници ще разгледат и доклад на групата на „БСП за България“ за отмяна на част от решение на СОС относно сключването на договор за безвъзмездно приемане на движимите вещи от художествената композиция на паметника „Паметник на Съветската армия“.

В дневния ред е включено и предложение на председателя на СОС Цветомир Петров изпълнителката Дара да получи званието „Почетен гражданин на София“ след победата ѝ в конкурса Евровизия 2026. Предлага се музикалната компания Virginia Records да бъде отличена с „Почетен знак на Столичната община“.

СОС ще гласува и предложение да бъдат отпуснати близо 109 хил. евро от бюджета на Столичната община на район „Нови Искър“ за ремонт на покрива на Народно читалище „Христо Ботев-1907“ в квартал „Курило". Докладът е внесен от председателя на СОС Цветомир Петров и кмета на района Владислав Владимиров след сигнал от ръководството на читалището за течове в концертната зала при последните обилни валежи.

Общинските съветници ще разгледат и предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Фондация „Лазар Радков“ чрез Доброволно формирование „Спасителен клуб за бъдеще“ върху общински терен в село Чепинци за изграждане на тренировъчна база за доброволци и К-9 екипи.

В дневния ред са включени още доклади за оптимизация на трамвайната мрежа чрез разкриване и закриване на линии, за преименуване на парк „Ген. Владимир Заимов“ в парк „Оборище“, както и за поставяне на паметник на „Героя-граничар“ в градина „Св. Климент Охридски“.