Лидерът на опозиционния Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) Венко Филипче призова правителството да свика референдум, на който гражданите да решат за бъдещето на страната и пътя ѝ към Европейския съюз.

Според европейския консенсус, постигнат през 2022 г., Северна Македония трябва да включи българите в конституцията си, за да започне преговори за членство в ЕС.

„Християн Мицкоски не може да решава нашите съдби. Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената за тези погрешни политики на Мицкоски. Те са единствените, които могат да решат собствената си съдба. Свикайте референдум, попитайте гражданите. Вие не можете да решавате съдбата на гражданите“, каза Филипче на днешната пресконференция.

Лидерът на СДСМ коментира вчерашното изявление на премиера Мицкоски, който по време на съвместна пресконференция с хърватския си колега Андрей Пленкович заяви, че настоящото правителство няма намерение да осъществи конституционните промени и е готово да плати цената за това. На 29 март Мицкоски се закани да чака десетилетия, за да постигне собствените си цели. Правителството му "нямало да извърши конституционни промени, които пряко засягат македонската идентичност".

„Задават се два въпроса - какви са тези отстъпки и кой ще плати цената. Досега чухме за отстъпките - всичко, което казаха, всъщност е голяма лъжа. Самият Мицкоски призна, че Преспанското споразумение е шедьовър на дипломацията. Президентът (Гордана Силяновска-Давкова – бел.ред.) каза, че споразумението потвърждава идентичността и езика. Чухме (външният министър – бел. ред.) Муцунски да казва, че присъединяването към НАТО гарантира сигурност и подобрява бизнес климата в страната. Кой ще плати цената? Няма да е Мицкоски и неговите сътрудници, неговите министри, няма да е неговата престъпна банда. Всички граждани плащат цената, всички ние ще платим цената“, каза Филипче.

Относно призива на премиера за обединение лидерът на СДСМ заяви, че за него и партията, която ръководи, обединението означава само прилагане на конституционните изменения.

„Какво означава обединението за Мицкоски? Няма да застанем зад него, за да може той и бандата му да продължат с погрешната си политика. Няколко пъти съм заявявал какво означава национално обединение за нас - да правим конституционни изменения, защото това не е риск нито за езика, нито за идентичността, и това е потвърдено с документи“, добави той.

БГНЕС припомня, че Северна Македония е приела т.нар. „европейски консенсус“, одобрен от всички държави членки на ЕС. Съгласно Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция.

РСМ трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи преди три години, постановява, че Скопие се съгласява следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от своята конституция.

В същия протокол правителството на РСМ потвърждава ангажимента си, че нищо в нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България.

Протоколът предвижда също противодействие на говора на омразата срещу българите и България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.