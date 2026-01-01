Окръжен съд – Благоевград отхвърли искането на Окръжната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия за умишлено убийство 20-годишен мъж. Днес съдът проведе закрито съдебно заседание във връзка с искането на прокуратурата, свързано със смъртта на 16-годишно момиче.

На 24 май момичето загина след падане от петия етаж на блок в благоевградския квартал „Струмско“, а непълнолетно момче бе открито от другата страна на сградата в тежко състояние и впоследствие бе транспортирано в болница в столицата с опасност за живота.

Във връзка със случая Окръжна прокуратура – Благоевград повдигна обвинение на 20-годишния мъж за умишлено убийство, а днес беше разгледано искането за задържането му под стража.

Психолози работят с ученици в Благоевград след смъртта на 16-годишно момиче

От представените до момента доказателства стана известно, че четирима младежи - обвиняемият, починалото момиче, пострадалият младеж и още един младеж, се събрали на 23 май в апартамента на пострадалото впоследствие момче. Установено е, че и четиримата са употребили наркотични вещества и по-конкретно LSD. Малко след полунощ на 24 май е подаден сигнал, че младо момиче лежи безпомощно на площадката пред блок. Пристигналите на място полицейски служители установяват и пострадалото момче.

В мотивите си съдия Диана Узунова каза, че не може да се вземе най-тежката мярка „задържане под стража“ по отношение на 20-годишния младеж, тъй като липсват доказателства за неговата съпричастност към смъртта на момичето. След заседанието съдия Узунова посочи изложеното в искането на прокуратурата, както и в защитата на обвиняемия, като бяха представени свидетелски показания – на едно от момчетата, участници в събирането в апартамент в благоевградския квартал „Струмско“, което си е тръгнало преди инцидента, както и от съседи и от полицаите, пристигнали на място.

Повдигнаха обвинение на младеж след смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград

Пред журналисти адвокатът на обвиняемия Пенко Ненов каза, че съдът е направил верен прочит на това, което е събрано като доказателства към този момент. Той посочи, че неговият подзащитен не дава обяснения за случилото се във фаталната вечер. По думите на адвокат Ненов, това не означава, че не си спомня, но на този етап мъжът не дава обяснения.

Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок пред Апелативен съд - София. В случай на жалба или протест бе насрочено съдебно заседание за 4 юни от 10:00 часа.