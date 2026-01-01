Временно е ограничено движението по път III-162 Своге – Лакатник – Миланово в участъка Миланово – Гара Лакатник за всички моторни превозни средства поради закъсали тежкотоварни автомобили, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът в района се регулира от екип на „Пътна полиция“.

Преди седмица тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Хемус“ при 36 км и препречи двете изпреварващи ленти. Камионът се е подхлъзнал и е преминал през мантинелата, обясниха от полицията. При инцидента нямаше пострадали.