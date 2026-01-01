Задържаха 40-годишен мъж за онлайн измама в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Той е заловен на 26 май. Мъж е подал сигнал, че е установил контакт с лице, което е публикувало обява в интернет за продажба на кола.
Уговорили се да преведе по банков път 300 лв. капаро, а при получаването на автомобила купувачът ще се издължи - срещата трябвало да се състои в село Нови хан.
След направения превод на капарото, продавачът е престанал да се обажда, а обявата била свалена от интернет сайта.
Установено е, че СИМ картата е регистрирана на името на мъжът от село Микрево. Той е предал доброволно СИМ картата. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.