Парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, свързани с дейността на особения търговски управител на обекти от критичната инфраструктура.

Измененията са внесени от Стефан Свиленов ("Прогресивна България") и група народни представители на 18 май т. г. и бяха одобрени със 157 гласа "за", 1 "против" и 21 "въздържал се".

Със законопроекта се усъвършенства административният контрол върху дейността на особения търговски управител, осъществяван от държавата чрез министъра на икономиката, инвестициите и индустрия и Министерския съвет. Въвеждат се и правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител - сделките на разпореждане с акции или дялове в капитала и сделките на разпореждане с имуществото на дружеството, които засягат в най-голяма степен правото на собственост на акционерите, съдружниците и едноличните собственици на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход.

Срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на пет дни.

След гласуването на законопроекта заседанието на парламента беше закрито поради изчерпване на дневния ред.