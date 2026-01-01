Белгийските военноморски сили съобщиха, че изпращат от днес миночистач в Средиземно море, като се предвижда плавателният съд да участва в разчистването на Ормузкия проток. Миночистачът ще се присъедини към силите на НАТО в района, отбелязват местни медии, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Министерството на отбраната на Белгия уточнява, че корабът ще бъде използван, ако бъде взето политическо решение за разчистване на протока, блокиран от Техеран скоро след началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран. Белгийският министър на отбраната Тео Франкен наскоро заяви, че неговата страна е готова да поеме отговорност за възстановяването на свободното корабоплаване в района.

През март президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази разочарование, че европейските съюзници не подкрепят неговата страна за разчистване на протока. В последните седмици Германия и Италия изразиха също готовност да предоставят средства за прочистване на морски мини в Ормузкия проток.