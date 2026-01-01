Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш заяви днес, че шансовете САЩ и Иран да постигнат споразумение за пълно подновяване на трафика в Ормузкия проток са "петдесет на петдесет", предаде Франс прес.

Според старшия съветник на президента на ОАЕ иранските ръководители "са пропуснали много възможности през последните години заради склонността си да надценяват позициите си". Той изрази надежда, че "този път те няма да повторят същата грешка".

Гаргаш направи изявлението си в Прага, където участва в конференцията по сигурността ГЛОБСЕК.

Иран предявява претенциите си самостоятелно да владее протока и сега, и в бъдеще. А това е още един от спорните въпроси в конфликта със САЩ, отбелязва АРД. Първоначално ставаше въпрос само за иранската ядрена програма, заяви американският външен министър Марко Рубио пред NBC News. Но сега залогът е по-голям: "В отговор Иран реши да завземе международен проток, да го обяви за своя собственост и да изисква такси. Няма да допуснем това". В резултат американското правителство наложи собствена блокада - и то спрямо Иран, припомня АРД.

Преди посещението си в Китай американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще срине Иран с бомбардировки. Според Брад Купър, шеф на американското военно командване за Близкия изток, Иран почти няма как да се защити - или най-малкото не за дълго време.