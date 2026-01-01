Най-малко един човек загина и няколко души бяха сериозно ранени при експлозия в нефтохимическия завод на унгарския концерн МОЛ (MOL) в град Тисауйварош, Източна Унгария, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на компанията.
Премиерът Петер Мадяр написа във Фейсбук, че министърът на икономиката Ищван Капитан и изпълнителният директор на МОЛ Жолт Хернади пътуват към мястото на инцидента. Мадяр публикува и снимка, на която се вижда нефтохимическия завод, над който се издига гъст дим.
A few minutes ago: A major explosion at the MOL energy plant in Tiszaújváros, a planned industrial city in Borsod-Abaúj-Zemplén County, northeastern Hungary. pic.twitter.com/fsOtwI7bef— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 22, 2026
"В завода на "МОЛ Петрокемикълс" в Тисауйварош e имало експлозия при на рестартирането на инсталация "Олефин 1". Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава", пише в изявлението на унгарския концерн.
#Hungary: One person has died and seven others suffered serious burns after an explosion at Mol Petrolkémia’s facility in Tiszaújváros, eastern Hungary, during the restart of its Olefin-1 plant.— Wolverine Update (@W0lverineupdate) May 22, 2026
Hungary’s largest energy company, Mol Nyrt, and Hungarian Prime Minister Peter… pic.twitter.com/Do5gThkJz9
"Олефин 1" е инсталация за парен крекинг и има капацитета да произвежда около 370 000 тона етилен годишно. В Тисауйварош има две такива инсталации, чиито общ капацитет за производство на етилен възлиза на 660 000 , сочат данни, публикувани на уебсайта на МОЛ.