Покана за посещение в България е била отправена към папа Лъв XIV по време на аудиенцията на българската парламентарна делегация във Ватикана по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова след срещата със Светия отец. По думите ѝ папата е заявил, че ще разгледа възможността визитата да се осъществи в най-близко време.

„Това е традиция на единството между католическата и православната религия“, подчерта Доцова.

Тя допълни, че по време на разговора папа Лъв XIV е изразил очакване България да бъде сред създателите на мостове за мир и е отправил благословия към българския народ.

По време на аудиенцията са били обсъдени и предизвикателствата пред съвременното общество, както и необходимостта от повече диалог и духовно единство.

В рамките на визитата българската делегация е поднесла на папа Лъв XIV икона на свети Иван Рилски – небесния закрилник на българския народ, както и Чипровски килим.