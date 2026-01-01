Съдията от Испанския национален съд, Хосе Луис Калама, разпореди блокиране на близо половин милион евро от сметките на бившия премиер на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро (управлявал 2004-2011) като част от разследването на предполагаема мрежа за търговия с влияние, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Разследващият съдия е блокирал до 490 780 евро от сметките на Сапатеро, сумата, за която се твърди, че е получена между 2020 и 2025 г. от консултантската фирма „Аналисис Релеванте“ (Análisis Relevante), една от компаниите, участващи в заговора.

Съдът е приел това решение, което засяга и други участници в заговора, по искане на отдела за икономически и фискални престъпления на полицията, с подкрепата на Специализираната прокуратура за борба с корупцията.

Във вторник Сапатеро беше обвинен и призован да даде показания на 2 юни.

Този вид блокиране на суми е често срещана мярка в подобни наказателни разследвания и има за цел да гарантира изплащането на евентуална гражданска отговорност, която може да бъде наложена на разследваната страна в бъдеще.

Според съдебната заповед, Сапатеро е разследван за предполагаемо ръководене на мрежа за търговия с влияние, свързана с отпускането на държавен заем от 53 милиона евро за спасяването на авиокомпанията „Плюс Ултра“ (Plus Ultra) през 2021 г., в замяна на икономически облаги.

Според разследването, предполагаемите облаги биха били насочени към бившия премиер и неговото най-близко обкръжение чрез няколко компании, някои от които без реална дейност.

Смята се, че „Аналисис Релеванте“, една от ключовите компании, собственост на Хулио Мартинес, личен приятел на Сапатеро, е служила като инструмент за насочване на средствата през период, който съвпада по време с усилията, насочени към повлияване на отпускането на публична помощ.

Според разследването, между март 2021 г. и юни 2025 г., на обща сметка на Сапатеро и съпругата му са били получени плащания от „Аналисис Релеванте“ на обща стойност 445 200 евро, плюс три превода от 29 680 евро през 2020 г.

Сапатеро заяви, че никога не е извършвал процедури в полза на „Плюс Ултра“ и е декларирал, че ще докаже, че е невинен.

През март той обясни в Сената (горната камара на испанския парламент), че е събирал средна брутна сума от 70 000 евро годишно от „Аналисис Релеванте“, всички подкрепени с фактури, докладвани на Испанската данъчна агенция.