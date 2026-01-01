Запознайте се с първото българско колело. То е създадено в Нова Загора.

В историческият музей на града се намира една изключително ценна реликва - първият български велосипед.

Той е измайсторен от майстор-колар Гено Арабаджиев през 1880 г. и е бил известен като "Паякът на Бай Гено".

Самият Бай Гено е родом от село Асеновец, но работилницата му е била в Нова Загора.

Той обикалял с колелото си из села и градове и всявал еуфория навсякаде кадето се появи, защото никои не бил виждал подобно нещо преди.

Изобретателят стигнал с велосипеда си чак до Сливен, където командирът на 11-ти пехотен полк строил всички войници за да видят новото изобретение.