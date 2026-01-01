Завърши ремонтът на настилката в участъка от път I-1 от разклона за Стара Кресна до гр. Кресна, през Кресненското дефиле, както и в населеното място, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ремонтните дейности започнаха на 19 май и бяха необходими, за да се подобри състоянието на настилката и да се повиши безопасността на пътуването преди началото на активния летен сезон, когато трафикът в отсечката се увеличава значително. През последните 23 години по трасето е извършвано само изкърпване на единични дупки и деформации на настилката.

Първокласният път през Кресненското дефиле е без алтернативен обход и това затруднява както извършването на ремонти, така и трафика, но с изпълнените дейности се подобрява експлоатационното състояние на отсечката. Средноденонощната интензивност на движение в участъка е около 15 000 автомобила.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.