Най-малко четирима души загинаха и шестима бяха ранени нощес при срутване на сграда в мароканския град Фес, разположен на около 200 км от столицата Рабат, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.
Причините за трагедията вече се разследват, а обитателите на съседните сгради са призовани да се евакуират, за да няма още жертви при евентуални нови срутвания, заявиха властите, без да оповестяват повече подробности.
Le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier Ain Nokbi à Fès s'alourdit à 11 victimes, dont cinq personnes décédées, ce jeudi matin 21 mai 2026.— SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) May 21, 2026
Selon les premières données, l'accident s'est produit vers 3 heures du matin, tandis que les causes de…
В края на миналата година във Фес, един от най-старите градове в Мароко и популярна туристическа дестинация, се срутиха две жилищни сгради, като жертвите бяха най-малко 22.