Товарен автомобил блъсна 8-годишен велосипедист в софийското село Душанци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 11.15 часа вчера в Районното управление в Пирдоп е постъпил сигнал за пътен инцидент в селото. На място е установено, че товарен автомобил е блъснал 8-годишен велосипедист.

Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз, без опасност за живота.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.