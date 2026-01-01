Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че е готов да разговаря с президента на Тайван Лай Чинг-те — ход, който би бил безпрецедентен и сериозно отклонение от дългогодишните дипломатически норми на Вашингтон.

Президентите на САЩ и Тайван не са провеждали директен разговор от 1979 г., когато Вашингтон прехвърли дипломатическото си признание от Тайпе към Пекин.

„Ще говоря с него“, заяви Тръмп пред репортери в съвместната база „Андрюс“ в Мериленд, преди да се качи на борда на президентския самолет Air Force One. Той отговори на въпрос дали възнамерява да разговаря с Лай преди да вземе решение дали да подпише одобрената от Конгреса мащабна сделка за продажба на оръжие на Тайван.

„Говоря с всички. Държим ситуацията под много добър контрол“, каза още Тръмп, след което добави: „Ще работим по въпроса с Тайван.“

Засега не е ясно дали администрацията на Тръмп вече подготвя подобен телефонен разговор.

Китайската комунистическа партия никога не е управлявала Тайван, но разглежда острова като неразделна част от своята територия. Присъединяването на Тайван към Китай — при необходимост и със сила — е ключов елемент от визията на Пекин за т.нар. „национално възраждане“ до 2049 г.

Съгласно политиката „Един Китай“ Съединените щати признават позицията на Пекин, че Тайван е част от Китай, но никога официално не са признали претенциите на Китайската комунистическа партия върху острова.

САЩ са задължени по закон да предоставят на Тайван средства за отбрана. В американските уверения към Тайван от 1982 г. се посочва също, че Вашингтон няма практика да се консултира с Пекин относно оръжейните продажби за острова.

Всеки евентуален разговор между Тръмп и тайванския лидер вероятно би предизвикал остра реакция от страна на Китай.

Още като новоизбран президент през 2016 г. Тръмп проведе телефонен разговор с тогавашния тайвански президент Цай Инг-уен, нарушавайки десетилетен дипломатически протокол. Тогава китайското външно министерство отправи официален протест и призова САЩ да спазват политиката на „Един Китай“.

Коментарите на Тръмп идват само дни след внимателно следеното му посещение в Пекин. По време на разговорите китайският лидер Си Дзинпин е предупредил американския президент, че Тайван може да се превърне в „много опасна ситуация“, ако въпросът не бъде управляван внимателно.

Говорителят на китайското министерство на отбраната Дзян Бин обвини в сряда Лай Чинг-те, че „се поддава на илюзията за независимост на Тайван чрез опора на външни сили“ и че се опитва да промени „фундаменталното статукво, според което Тайван принадлежи на Китай“.

Лай отдавна поддържа позицията, че Тайван е де факто суверенна държава и няма нужда официално да обявява независимост.

Начинът, по който САЩ поддържат неофициалните си отношения с Тайван, от години е източник на напрежение с Пекин. Китай следи внимателно и дали Тръмп ще одобри оръжейна сделка с Тайван на стойност 14 милиарда долара, одобрена от Конгреса още през януари.

След визитата си в Китай миналата седмица Тръмп заяви пред журналисти на борда на Air Force One, че със Си Дзинпин са обсъдили „в много големи подробности“ продажбите на оръжие за Тайван и че решение по въпроса ще бъде взето „в близко бъдеще“.