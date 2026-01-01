Адв. Георги Маджаров и адв. Веселин Анестиев са новите заместник областни управители на Бургас, назначени със заповеди на министър-председателя Румен Радев, съобщиха от пресцентъра на Областна управа Бургас.

Георги Маджаров е магистър по право с 11 години юридически стаж. Водил е дела в Европейския съд по правата на човека в Страсбург и осъществява правна защита и процесуално представителство по граждански, административни и данъчни дела.

Веселин Анестиев също е магистър по право с 11-годишен юридически стаж и специализация в областта на наказателното право. Той е отдал 25 години от професионалния си път в системата на Областната дирекция на МВР. До назначаването си за заместник областен управител е бил и общински съветник в Общински съвет - Поморие.

Областният управител Дико Диков представи двамата на екипа на Областната администрация и обяви, че в най-скоро време ще определи ресорите им на дейност, посочиха от пресцентъра.

Диков официално зае поста областен управител на Бургас на