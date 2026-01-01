На 89-годишна възраст почина легендарната треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева, съобщават от БФХГ.

Бончева беше първият треньор на плеяда гимнастички, завоювали световни и европейски титли на клуб "Левски". Първите стъпки при нея са направили Илиана Раева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и други.

Златка Бончева открива не само вълшебния свят на художествената гимнастика на своите възпитанички, тя ги възпитава и насочва към развитие различните им таланти. Тя оставя огромен отпечатък в живота на големите шампионки. Освен че е разкривала тайните на любимия им спорт, тя е изисквала от тях да израстват добри и състрадателни хора, силни личности, които да ценят истината, добротата и любовта.

"Днес българската художествена гимнастика загуби един изумителен и недостижим педагог, треньор и човек. Поклон пред светлата и памет!", написаха от федерацията в профила си във Facebook.

Опелото ще се отслужи на 22 май, петък, от 11:00 часа в храм "Св. Георги", на бул."Патриарх Евтимий".