Стилияна Николова грабна бронз

Ева Брезалиева спечели първи златен медал за България на Световната купа по художествена гимнастика в София. 21-годишната бургазлийка взриви залата със съвършено изпълнение на бухалки и получи 29.650 от съдиите, предава Gong.bg. 

Другата ни представителка във финала на бухалки Стилияна Николова взе третия си медал от София. След двата сребърни, нашето момиче вече има и бронзов с оценка от 29.500.

Стилияна Николова спечели сребърен медал на Световната купа по художествена гимнастика

Толкова получи и София Рафаели (Италия), но заради по-чистото си изпълнение тя завършва на второ място на бухалки пред Стилияна.

