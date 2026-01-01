Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на отбраната е назначен Любомир Богданов Монов. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Монов е български офицер и бригаден генерал, който към 2024 г. оглавява дирекция „Отбранителна политика и планиране“ в Министерство на отбраната. Кариерата му преминава през различни структури на Военновъздушните сили и МО, като е свързана със стратегическото планиране, кадровата политика и отбранителната стратегия.

Роден е на 18 март 1967 г. в Плевен. Завършва Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“, по-късно и Военна академия „Г. С. Раковски“, а също и Националния университет по отбраната на САЩ. Военната му служба започва в 11-а учебна авиобаза в село Щръклево, след което заема различни длъжности в щаба на ВВС и в Министерството на отбраната.

През 2018 г. защитава докторска дисертация, посветена на противодействието на хибридните заплахи срещу националната сигурност на България.

От юни 2023 г. е временно изпълняващ длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, а година по-късно е назначен за титуляр и е удостоен с висшето военно звание „бригаден генерал“.

През май 2026 г. Министерският съвет предложи той да бъде освободен от поста и от военна служба по взаимно съгласие.