Няма да толерираме липса на експертност. Наследството е тежко. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров на пресконференция днес.

"Ние ще се водим от принципите, за които говори премиерът Румен Радев. Първо - експертност. Ще търсим не пост за човека, а способен човек за поста", подчерта Димитров.

Той обърна внимание, че редица договори на ведомството са изтекли, и като пример даде системата ЕСТИ, чийто договор не е подновяван отдавна. Забавяне има и на процедурата по създаването на Гаранционния фонд за туроператорите. Подобна е ситуацията и с регламента за краткосрочно настаняване.

"Министерството на турзима се е превърнало в един деинституционализиран орган със сериозно намален административен капацитет. Имаме силно ограничени до липсващи финанси и ако се изпълнят поетите ангажименти от предишни министри от предишната година, ще разполагаме с минимални средства до края на годината. Ние имаме минимален марж на действие", заяви министърът.

Димитров посочи, че има сериозно забавяне при издаването на визи за туристи и работници от трети страни (напр. по Шенгенската система и поради намалени слотове в чужбина), което директно рефлектира върху хотелиерите и туроператорите в навечерието на сезона.

В министерството тече пълен одит, резултатите от който се очаква да приключат в рамките на месец, каза той.

Кой е Илин Димитров - министър на туризма (БИОГРАФИЯ)

"Моята прогноза е, че сезонът ни ще бъде на нивата от миналата година", коментира Димитров в отговор на журналистически въпрос, като посочи, че това е поради международните кризи и конфликти.

Министърът съобщи, че ведомството ще създаде нова платформа, наречена "Тур Алерт" (Tour Alert), чрез която гражданите ще могат да сигнализират за нередности в сектора. Ще се разработи и мобилно приложение на име "Визит Бългерия" (Visit Bulgaria), чрез което ще могат да бъдат закупувани билети за музеи, театри, забележителности и транспорт.

Той раздели срещата на четири етапа – принципи, представяне на екип, какво заварват в министерството и какви са неговите приоритети.

Заместниците му са професор Мариела Модева и Георги Тодоров, който ще отговаря за транспортната свързаност и дигитализиацията на сектора.

Началник на кабинета на министъра на туризма е Мария Петрова, а Петя Стефанова е директор "Връзки с обществеността и протокол".